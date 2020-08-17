شاهد.. صورة نادرة لكريم فهمي وسط ناشئي الأهلي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان كريم فهمي، على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر كريم فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة له وهو في مرحلة الطفولة، مع ناشئي الأهلى، وشقيقه الفنان أحمد فهمى، وعلق قائلاً "ناشئي الأهلى.. مين يعرف يطلعنى أنا وأحمد".

يذكر أن آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.
شاهد.. صورة نادرة لكريم فهمي وسط ناشئي الأهلي
شاهد.. صورة نادرة لكريم فهمي وسط ناشئي الأهلي

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