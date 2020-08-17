تركي آل الشيخ: أنهيت علاقتي بالكرة المصرية





كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني عن أن علاقته حاليًا بالكرة المصرية قد انتهت بشكل نهائي.





وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" : "عُرض عليّ الاستثمار بنسبة 70% في نادي مصر المقاصة ولكني رفضت الأمر".





وتابع مالك نادي ألميريا : "كذلك كان هناك رغبة في ملكية نادي إف سي مصر كان هذا مشروطًا ببقائه في الدوري المصري هذا الموسم ولكني تراجعت عن الأمر".



