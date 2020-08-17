تركي آل الشيخ: أنهيت علاقتي بالكرة المصرية

تركي آل الشيخ: أنهيت علاقتي بالكرة المصرية
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:47 ص
حسام مجدي
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كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني عن أن علاقته حاليًا بالكرة المصرية قد انتهت بشكل نهائي.
وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" : "عُرض عليّ الاستثمار بنسبة 70% في نادي مصر المقاصة ولكني رفضت الأمر".
وتابع مالك نادي ألميريا : "كذلك كان هناك رغبة في ملكية نادي إف سي مصر كان هذا مشروطًا ببقائه في الدوري المصري هذا الموسم ولكني تراجعت عن الأمر".
وأضاف: "اتفقت مع كيكي على تدريب إف سي مصر قبل توليه مهمة برشلونة وطالبني بالتعاقد مع بعض اللاعبين".