"احضن حلمك".. هكذا وجه أحمد فلوكس النصيحة لجمهوره

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد فلوكس، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له، وعلق قائلًا: "احضن حلمك ..فلن يكون لك حضن غيره.. حقق حلمك حقق نجاح.. ستحقق نفسك.. وسيكون لك ألف حضن يتمناك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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