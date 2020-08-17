تركي آل الشيخ: من لا يعرف قيمة الأهلي لا يستحق التواجد بداخله

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تحدث تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على قيمة النادي الأهلي وعراقته.

- تصريحات تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس» عبر برنامج "جمهور التالتة": "من لا يعرف قيمة قميص الأهلي فلا يستحق التواجد داخل القلعة الحمراء".

وأكد مالك نادي ألميريا الإسباني، على انتمائه الشديد للنادي الأهلي وحبه لجماهير القلعة الحمراء، واسعداده لتقديم صفقات قوية بعد رحيل رمضان صبحي.

أخبار تهمك

عاجل- برشلونة يُقيل كيكي سيتين

منذ ساعة و 9 دقيقة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بايرن ميونيخ على أعتاب خسارة أهم صفقات الموسم

منذ أقل من ساعة

سونيس: حان وقت تعاقد مانشستر يونايتد مع ميسي

منذ 41 دقيقة

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الكشف عن موعد مشاركة كهربا مع الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:54 م

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

10:15 م

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

10:24 م

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

10:48 م

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية