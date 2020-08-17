تركي آل الشيخ: من لا يعرف قيمة الأهلي لا يستحق التواجد بداخله





تحدث تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على قيمة النادي الأهلي وعراقته.





- تصريحات تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي





وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس» عبر برنامج "جمهور التالتة": "من لا يعرف قيمة قميص الأهلي فلا يستحق التواجد داخل القلعة الحمراء".



