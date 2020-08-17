تركي آل الشيخ: من لا يعرف قيمة الأهلي لا يستحق التواجد بداخله

تركي آل الشيخ: من لا يعرف قيمة الأهلي لا يستحق التواجد بداخله
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:40 ص
علي خلاف
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تحدث تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على قيمة النادي الأهلي وعراقته.
- تصريحات تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي
وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس» عبر برنامج "جمهور التالتة": "من لا يعرف قيمة قميص الأهلي فلا يستحق التواجد داخل القلعة الحمراء".
وأكد مالك نادي ألميريا الإسباني، على انتمائه الشديد للنادي الأهلي وحبه لجماهير القلعة الحمراء، واسعداده لتقديم صفقات قوية بعد رحيل رمضان صبحي.