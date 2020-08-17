تركي آل الشيخ: لو كنت رئيسًا شرفيًا للأهلي حتي الآن لتم افتتاح الاستاد الجديد





أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني إنه كان سيفتتح استاد الأهلي الجديد في عام 2021 لو ظل في رئاسته الشرفية للنادي الأهلي.





وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" :"مصر لها مكانة عظيمة في قلوب السعوديين وكل العرب".

وتابع :"لو كنت رئيسا شرفيا للأهلي حتى الآن بدون الدخول في خلافات لتم افتتاح استاد الأهلي الجديد في بداية العام المقبل 2021".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية:" قمت بتعويض الزمالك عن ضم عبد الله السعيد بصفقات أخرى".



