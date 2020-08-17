تركي آل الشيخ: لو كنت رئيسًا شرفيًا للأهلي حتي الآن لتم افتتاح الاستاد الجديد
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:38 ص
علي نبوي
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أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني إنه كان سيفتتح استاد الأهلي الجديد في عام 2021 لو ظل في رئاسته الشرفية للنادي الأهلي.
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" :"مصر لها مكانة عظيمة في قلوب السعوديين وكل العرب".
وتابع :"لو كنت رئيسا شرفيا للأهلي حتى الآن بدون الدخول في خلافات لتم افتتاح استاد الأهلي الجديد في بداية العام المقبل 2021".
وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية:" قمت بتعويض الزمالك عن ضم عبد الله السعيد بصفقات أخرى".
وأشار :"التصريح الذي أدليت به سابقا حول 4 صفقات من العيار الثقيل للأهلي جميعهم أصبحوا في بيراميدز وكان منهك رمضان صبحي وكينو وأحمد الشناوي".
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