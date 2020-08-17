يوفنتوس يحدد شرطين لرحيل نجمه





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي حد شرطين من أجل السماح لنجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن ديبالا كان قريبًا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي قبل أن يستمر مع السيدة العجوز ويثبت أنه أحد أهم نجوم الفريق في الموسم المنصرم بعد أن كان سببًا رئيسيًا في تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ديبالا قد يرحل عن يوفنتوس لكن النادي الإيطالي لن يسمح برحيله إلى في حالتين فقط.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الحالة الأولى هي وصول عرض للنجم الأرجنتيني تبلغ قيمته 90 أو 100 مليون يورو مشيرة إلى أن يوفنتوس سيجلس على طاولة المفاوضات في هذه الحالة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الحالة الثانية هي رحيله في صفقة تبادلية مع لاعب آخر كبير من أحد الأندية الأوروبية الكبرى.