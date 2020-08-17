مروان محسن يوقع رسميا للأهلي لمدة موسمين إضافيين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أخر تطورات ملف تجديد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد تامر النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مروان محسن جدد مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة".

وتابع: "التوقيع تم بشكل رسمي والأهلي اتفق مع اللاعب على كافة الأمور".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه أسوان اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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