مديرة "الحفاظ على التراث بالقاهرة": مراجعة عقارات القاهرة الخديوية وفقًا لتعديلات القانون

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال ريهام عرام، مدير إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إن المحافظة تعمل على إحياء القاهرة الخديوية بالتعاون مع جهات متعددة.

وأشارت، ريهام في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه تم إخراج 500 مخزن من المباني التاريخية في وسط القاهرة في آخر أسبوعين.

وأكدت، إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، على ضرورة مراجعة جميع العقارات في القاهرة الخديوية وفقًا لتعديلات القانون التي ستسمح بترميمها والحفاظ عليها. 

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإنتداب لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص ملف العقار رقم (٥٠) والذي انهار صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام ٢٠٢٠ م بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة.

وطلب النائب العام فحص القرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار،

كما أمر باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتلقت النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي إخطارًا بانهيار العقار ؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت «النيابة العامة» إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام ١٩٤١، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣ م.

وانتقلت «النيابة العامة» لـ«مستشفى أحمد ماهر التعليمي» فسألت ثلاثة مصابين من جرَّاء الحادث، الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه، وتفاجئهم بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به، وسألت «النيابة العامة» تسعه عشر من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ خمسة وعشرين عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص، وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة.

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