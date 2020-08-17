شاهد.. أحدث ظهور لياسر جلال عبر "إنستجرام" (صورة)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان ياسر جلال، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر ياسر جلال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها مع طفلتين، وعلق قائلًا: "حبايبي".

من ناحية أخرى يخضع النجم ياسر جلال، لتدريبات خاصة من أجل التحضير لشخصية القائد الإسلامي "خالد بن الوليد"، حيث يخضع لتدريبات قتالية بالأسلحة التي كانت مستخدمة في ذلك التوقيت مثل السيف والرمح، على الأرض وفوق ظهر الخيل.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.
شاهد.. أحدث ظهور لياسر جلال عبر "إنستجرام" (صورة)
شاهد.. أحدث ظهور لياسر جلال عبر "إنستجرام" (صورة)

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