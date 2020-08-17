لهذا السبب.. ريهام سعيد تثير حيرة جمهورها!

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الإعلامية ريهام سعيد، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة لها,

وعلقت على الصورة قائلة: "باقي على الزمن 12 يوم"، الأمر الذى أثار حيرة جمهورها ومتابعيها، وأخذ يسأل عن الشيء الذى سيأتى بعد الـ12 يوم.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، في وقت سابق صورة المتحرشين بها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلقت "ريهام" علي الصورة قائلة "ريهام سعيد تستغيث بالشعب المصري والمسؤولين "أنا بيتم التحرش بيا انا وبنتي انا معايا صور ليهم وفيديو بالواقع.

وأمرت النيابة العامة، بالعلمين، لاحقًا بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية "ريهام سعيد" بعد انتهاك حرمة حياتها الخاصة بكفالة ألف جنيه لكل متهم.



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