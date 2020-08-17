أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل جديدة عن "مسرح مصر" (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
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أوضح الفنان أشرف عبد الباقي، أن فكرة مسرح مصر خطرت بباله في بداية الألفية الجديدة، وتحديدا بعد فترة ركود المسرح التي استمرت حوالي عشر سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة "تن" يومى الاحد والاثنين: "وقتها أراد أن يقدم عدد من المسرحيات بوجوه جديدة على أن يتم عرضها تليفزيونيًا.

وأكد أشرف عبد الباقي، أن التجربة أثبتت نجاحها وأفرزت كمًا كبيرًا من النجوم.

وردا على سؤال حول مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" قال عبد الباقي إن المسرحية يشارك فيها اثنان من نجوم مسرح مسرح هما على ربيع واوس أوس، بالاضافة الي عدد كبير من الوجوه الجديدة، وان مدة المسرحية ساعتان، ويسعى أن يشارك في مشروعه المقبل عدد آخر من النجوم.

وفي نهاية المكالمة أثنت الفنانة مادلين طبر على الدور المؤثر الذي قدمه أشرف عبدالباقي للمسرح المصري، مشيرة إلى أن التاريخ الفني سوف يذكر هذا الدور لأنه افرز للوسط الفني العديد من المواهب، وقدم نوعية من المسرحيات نالت إعجاب الجمهور.

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