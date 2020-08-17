استشاري النقل الدولي: الطرق الداخلية ستتكلف 36 مليار جنيه (فيديو)
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:18 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي، إن الطرق هي شريان للتنمية يساهم في نقل البضائع، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى تنمية المناطق الاقتصادية لانتقال 30 مليون مواطن خارج الحيز الضيق.
وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأحد، أن شبكة الطرق القومية وفرت 36% من الحوادث و48% من الوفيات الناجمة عن الحوادث، كما توفر على المواطن المصري الوقت، كما قامت بالربط بين الموانئ البحرية والبرية وساهمت في انخفاض معدل التلوث، مشيرا إلى أن الطرق الداخلية ستتكلف 36 مليارا وتم تخصيص 10 مليارات عاجلة.
وتابع: "تحديث وتطوير المدن يعتبر تحسين للبيئة العامة للمواطن وتنتقل كفاءة مصر لتكون كل المشروعات قريبة من كل مواطن، منوها إلى أن الدولة ستعمل في هذا الموضوع بأولويات وستكون الأولوية للوصلات التي تربط المدن بالطرق الرئيسية ثم الشوارع الرئيسية ثم العشوائيات وتطهيرها.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.
وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.
حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.
وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.
وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.
وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.
ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.
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