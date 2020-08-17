شقيق شهيد كورونا يوجه مناشدة إلى محافظ كفر الشيخ (فيديو)

وجه وليد ماضي، شقيق الطبيب أحمد ماضي، شهيد فيروس كورونا، مناشدة إلى محافظ كفر الشيخ، مطالبا بإطلاق اسم شقيقه على مدرسة بالمحافظة، قائلا: "المحافظة بها 11 مدرسة يا ريت نطلق اسمه على إحدى هذه المدارس"، لتخليد ذكراه.





وأشار "ماضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن شقيقه كان بطل من أبطال الجيش الأبيض، محتسبا إياه شهيدا، لافتا إلى أن شقيقه كان بشوشا لأبعد الحدود، ومن الشخصيات الطيبة ولم يتأخر عن خدمة غيره.





وأضاف، أن شقيقه من أوائل الأطباء الذين توجهوا إلى مستشفى عزل العجمي بشهر مارس، متابعا: "عالج ناس كتير ربنا يجعله في ميزان حسناته".



