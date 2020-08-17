شقيق شهيد كورونا يوجه مناشدة إلى محافظ كفر الشيخ (فيديو)
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:51 ص
هدى عبدالرازق
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وجه وليد ماضي، شقيق الطبيب أحمد ماضي، شهيد فيروس كورونا، مناشدة إلى محافظ كفر الشيخ، مطالبا بإطلاق اسم شقيقه على مدرسة بالمحافظة، قائلا: "المحافظة بها 11 مدرسة يا ريت نطلق اسمه على إحدى هذه المدارس"، لتخليد ذكراه.
وأشار "ماضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن شقيقه كان بطل من أبطال الجيش الأبيض، محتسبا إياه شهيدا، لافتا إلى أن شقيقه كان بشوشا لأبعد الحدود، ومن الشخصيات الطيبة ولم يتأخر عن خدمة غيره.
وأضاف، أن شقيقه من أوائل الأطباء الذين توجهوا إلى مستشفى عزل العجمي بشهر مارس، متابعا: "عالج ناس كتير ربنا يجعله في ميزان حسناته".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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