تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مودة" (فيديو)

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من الفعاليات التدريبية لمشروع "مودة" القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتلك الفعاليات خاصة بتأهيل الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وانطلقت الفعاليات الأحد 16 أغسطس من محافظتي الإسكندرية والغربية.





ويعتبر مشروع مودة، من أهم المبادرات الموجودة حاليا، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسات أخرى في الدولة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتأهيل الشباب الجامعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال إطلاق مبادرات حرصا منها على شباب أكثر وعيا ونجاحا وقدرة على تخطي الأزمات.





كما يعتبر الهدف من مشروع مودة هو تشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج، وبالتالي الحد من معدلات الطلاق والحفاظ على نسيج المجتمع الأسري وكيان الأسرة المصرية، وأطلقت وزارة التضامن منصة إلكترونية لكي يعرف الشباب تفاصيل المشروع وأهدافه وكيفية الحصول على المواد التدريبية الخاصة به.





وبإشراف ورعاية وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج كانت قد انطلقت المرحلة الأولى في أول شهر يوليو الماضي من هذا العام 2020 من التدريب التفاعلي لمشروع " مودة" وذلك لكل من المتزوجين والشباب والفتيات في مرحلة الخطوبة من خلال الإنترنت وذلك عن طريق عرض المحتوى التدريبي الخاص بمشروع مودة.





وترصد بوابة " الفجر " تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع " مودة " في السطور التالية:





من جانبها صرحت رندا فارس، مدير مشروع مودة، أن أهداف المرحلة الثانية من التدريبات التفاعلية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا)، مع إهتمام الجهات المنفذة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لكل المشاركين بالفعاليات التدريبية.





وأوضحت مدير مشروع مودة، أن تلك التدريبات يتم تفعيلها من خلال تناول المحتوى العلمي لمشروع "مودة" والذي طوره المشروع قبل ذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات ومن المقرر إستمرار هذه التدريبات حتى 15 سبتمبر القادم.





وأشارت رندا فارس إلى أن المحتوى التدريبي يتناول عدة محاور تعمل بشكل أساسي على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات الضرورية لبناء حياة أسرية أكصر إستقرارًا، تضم محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.



