الليلة.. المطرب يونس ضيف مادلين طبر في برنامجها "حلوة يا دنيا"

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يحل الليلة المطرب الشاب يونس مرسى ضيفًا مع النجمة مادلين طبر في برنامجها"حلوة يا دنيا " المُذاع علي قناة Ten TV.



ويتحدث يونس عن رحلة نجاحه وبداياته في عالم الغناء وأعماله الفترة المقبلة.



يونس مطرب مصري صاعد، حصل على العديد من الجوائز والتكريمات على المستوى المحلي، وعلى مستوى الشرق الأوسط ، بدأ مسيرته الفنية ب دويتو مع الفنان محمد نور في أغنية وطنية بعنوان "بلد الرجالة" عام 2014.



أطلق أول ألبوماته "التقل صنعه وحقق من خلاله نجاحا كما حصل على جائزة أفضل البوم لعام 2015 وأفضل أغنية "التقل صنعه" في مهرجان مونديال القاهرة الدولي.



وكانت آخر أعمال يونس أغنية "مبقتش تحبني" والتى انتشرت قبل شهور انتشارا واسعا على تطبيق "تيك توك"، وغناها أغلب الفنانين الذين انضموا إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة، وهي عمل غنائي مشترك بينه وبين الراقصة جوهرة ، والأغنية كلمات أحمد جابر وإخراج معتز راغب.



