سونيس: حان وقت تعاقد مانشستر يونايتد مع ميسي

حان الوقت لرحيل ميسي عن برشلونة ، عنوان تصدر الصحف الإسبانية صباح يوم نكثة الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ الألماني، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .









وأشارت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني قد قرر الرحيل عن برشلونة صيف عام بعد إنتهاء عقدة في كامب نو، الا أن نكثة بايرن ميونيخ قد عجلت الرحيل المبكر لللاعب .









ويري غرايم سونيس أسطورة ليفربول أن حان الوقت أن يتعاقد مانشستر يونايتد مع ميسي ، مؤكدًا أنه الوقت الأمثل للظفر بخدمات اللاعب خاصة بعد توتر علاقتة مع ألنادي .









حيث كتب سونيس في العدد الصادر اليوم من صحفية " تايمز " البريطانية " الآن هو الأسبوع المثالي لليونايتد للقيام بخطوة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، وعلى الرغم من كونه يبلغ من العمر 33 عامًا، إلا أن ميسي سيثبت أنه توقيع لا يصدق لمان يونايتد’’.









يذكر أن نادي مانشستر سيتي بقيادة الاسباني بيب غوارديولا قد ابدي رغبه قوية في التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي الجاري .