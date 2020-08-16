بعد رحيل رمضان صبحي.. عودة محمد شريف للأهلي

رد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على عودة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف نادي إنبي، الى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم الكروي الجديد.









وأكد تامر النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "عودة محمد شريف للأهلي تأكدت بعد رحيل رمضان صبحي ويجب أن يحصل اللاعب على فرصته كاملة".









وعن رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، شدد: "المفاوضات مع القطبين تجددت واعتقد أن بيراميدز متمسك باللاعب خاصة أنه أساسي مع الفريق وننتظر المستجدات بعد نهاية الموسم".







