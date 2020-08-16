تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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فجر الستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني بخصوص انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

آل الشيخ تحدث في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"أعلم منذ فترة أن رمضان صبحي أتم كل شيء في بيراميدز منذ شهر يوليو الماضي ولو كنت أملك القرار لأعلنت عن الصفقة".

وتابع :"رمضان تأخر في الإعلان عن الانتقال لنادي بيراميدز من أجل الإعلان الذي قام بتصويره".

وزاد :"لو عرض عليً المقابل المادي الذي عرض على رمضان صبحي فمن الممكن أن ألعب كرة".

وواصل :"رمضان صبحي عُرض علينا في الميريا عن طريق وسطاء وتحدثوا مع محمد جمال العاصي ولكن رفضت الأمر لأنني أهلاوي ولا أريد مضايقة جمهوره".

وزاد :"ليس لي أي علاقة بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، وعندما كنت مالكا لنادي بيراميدز كنت قريبا من ضمه قبل انضمامه معارًا للأهلي ووقتها رفضت بسبب المقابل المادي الذي رأيته مبالغ فيه في ذاك التوقيت".

وأشار :"جميع اللاعبين مثل رمضان صبحي ولن يوقع لاعب ببلاش من أجل التي شيرت، والأهلي لا يوجد أمامه إلا ٣ حلول منها إنشاء شركة ولو بمساهمة الجماهير أو وجود راعي وهذا أمر صعب أو وجود عضو شرفي يقوم بالصرف وهذا مشهد قرأته من ٣ سنوات".

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