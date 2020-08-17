أسعار الذهب اليوم الإثنين 17-8-2020.. المعدن الأصفر يواصل التذبذب الصاعد

أسعار الذهب فى مصر





تواصل أسعار الذهب التذبذب الصاعد مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، لتستقر أسعار الذهب الأن فى سوق الصاغة ومحلات المجوهرات مع ترقب لحدوث حركة هبوط وصعود خلال باقى ساعات اليوم بحسب التطورات فى بورصة الذهب وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:





أسعار الذهب اليوم الإثنين









سعر جرام الذهب عيار ١٨ : 737.15 جنيه

سعر جرام الذهب عيار ٢١ : 860 جنيه

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ : 982.85 جنيه

سعر الجنيه الذهب : 6880 جنيه









أسعار الذهب العالمي





تراجع سعر الذهب الجمعة الماضية، متجها لاسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس ، إذ انحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1943.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بتراجع واحد بالمئة إلى 1949.80 دولار.









فقد المعدن النفيس 4.5 بالمئة هذا الأسبوع بعد بلوغه ذروة غير مسبوقة عند 2072.50 دولار في السابع من أغسطس آبوتحقيقه مكاسب على مدار الأسابيع التسعة الماضية.





كما لم يلق الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا دعما من بيانات اقتصادية ضعيفة من كل حدب وصوب، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.









وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، في حين انحسرت الآمال في حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية المرتبطة بفيروس كورونا بعد أن بدأت عطلة للكونجرس.





ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب الذي ربح أكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 4.9 بالمئة إلى 26.24 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 7.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.









وتراجع البلاتين 1.6 بالمئة إلى 941.79 دولار، وهبط البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.