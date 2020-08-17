في ذكرى وفاتها.. تعرف على بدايات علوية جميل الفنية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة علوية جميل، الملقبة بـ "المرأة الحديدية" وهي إحدى نجمات العصر الذهبي.

هي إليصابات خليل المجدلاني، من عائلة لبنانية الأصل ولدت في قرية طماي الزهايرة عام 1910، تزوجت وعمرها 13 عامًا، والتحقت عام 1925 بفرقة ''رمسيس'' مع الفنان يوسف وهبي وكان عمرها وقتها 15 عامًا فقط.

انتقلت للفرقة القومية، ولُقبت برائدة المسرح وقدمت العديد من المسرحيات من بينها ''راسبوتين، الكونت دي مونت كريستو، الوطن، الطلاق، النائب المحترم، دم ملوث''.

بدأت علاقتها بالسينما عام 1940 وظهرت في أول أفلامها ''بورسعيد''، ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها ''القصر الملعون، التلميذة، مفيش تفاهم، معجزة السماء، نساء بلا رجال''.

كما قدمت عمل تليفزيوني وحيد هو مسلسل ''القط الأسود'' مع زوجها محمود المليجي، واعتزلت العمل السينمائي عام 1964، وتفرغت لحياتها مع زوجها الفنان محمود المليجي حتى وفاته، لتلحق به عام 1994.

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