"النقل": نستهدف دخول القطاع الخاص لإدارة الخطوط الجديدة للسكة الحديد (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم إلغاء ترخيص كشك على رصيف 4 بعد اكتشاف بيعه لتذاكر القطارات في السوق السوداء.





وأضاف "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "سنغطي 70% من مصاريف تشغيل هيئة السكة الحديد بعد رفع أسعار تذاكر القطارات".





وأشار، إلى أن السكة الحديد تنقل حوالي 45 مليون طن بضائع، متابعًا: "نستهدف دخول القطاع الخاص لإدارة الخطوط الجديدة للسكة الحديد".





وأضاف وزير النقل، أن الشركة الفرنسية لديها خبرة كيرة في الإدارة والتشغيل والصيانة، متابعًا: "نبحث التعاون مع مستثمرين مصريين أو أجانب لإدارة وتشتغيل قطار السخنة العلمين".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.





وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.





وسيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.





وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.





وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.





وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.



