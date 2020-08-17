"التعليم العالي" تكشف حقيقة توصلها لعلاج جديد لفيروس كورونا

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تصريحات النائب محمد الكوراني، بشأن استدعاء البرلمان لوزير التعليم العالي على خلفية تصريحات التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، قائلًا:" إننا لم نقل أننا توصلنا إلى علاج جديد بل أن هناك مجموعة من الباحثين فى مدينة الأبحاث ببرج العرب يجرون تجارب على مجموعة من الأدوية المصرح بها لعلاج بعض الأمراض الأخرى أثبتت فاعلية في كورونا على الحيوانات".





وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما تم التصريح به لم ينص على أنهم اكتشفوا دواء جديدا، متابعا:" بل أنهم أجروا أبحاث على الحيوانات وثبت فاعلية هذه التجارب بنسب شفاء عالية على الحيوانات ولم يتم تجربته على البشر.. وما ينجح على الحيوان قد لا ينجح في الإنسان ولذلك قلنا أننا يجب أن نستكمل التجارب".





وأكد "عبد الغفار"، أن التجارب العلمية لها أسس في النشر وإجراءات وبرتوكولات وخلافه، مضيفا: "ولم ننته بعد من الأبحاث ولم نتوصل إلى دواء جديد.. ولم يثبت بتاتًا أننا قلنا أننا جربناه على البشر".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.



