أهداف مباراة - إشبيلية 2 × 1 مانشستر يونايتد | نصف نهائي الدوري الأوروبي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
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تأهل إشبيلية الإسباني إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

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