الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - إشبيلية 2 × 1 مانشستر يونايتد | نصف نهائي الدوري الأوروبي الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:31 م محمد مرعي Advertisements Advertisements تأهل إشبيلية الإسباني إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف. أخبار تهمك ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة منذ ساعتين و 20 دقيقة بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة منذ حوالي 3 ساعات تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو) منذ ساعتين و 10 دقيقة أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي منذ ساعتين و 38 دقيقة عاجل- برشلونة يُقيل كيكي سيتين منذ ساعة الكشف عن موعد مشاركة كهربا مع الأهلي في الدوري المصري منذ حوالي 3 ساعات "متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو) منذ حوالي 12 ساعة سونيس: حان وقت تعاقد مانشستر يونايتد مع ميسي منذ 34 دقيقة ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة منذ ساعتين و 48 دقيقة السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو) منذ حوالي 13 ساعة بايرن ميونيخ على أعتاب خسارة أهم صفقات الموسم منذ أقل من ساعة استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة منذ حوالي 3 ساعات نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة منذ حوالي 6 ساعات مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة منذ أقل من ساعتين تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز منذ 41 دقيقة قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي منذ حوالي 4 ساعات