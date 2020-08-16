إشبيلية يحقق فوز مثيرعلى مانشستر يونايتد ويتأهل لنهائي اليوريا ليج

حقق نادي إشبيلية الفوز على نظيره مانشستر يونايتد، وتأهل إلى المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الدور قبل النهائي من البطولة.





وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فرنانديز في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وتعادل سوسو لإشبيلية في الدقيقة 26 قبل أن يسجل لوك دي يونج الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 78.





ويلتقي إشبيلية في المباراة النهائية المقرر إقامتها الجمعة المقبل، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تقام غدا الاثنين وتجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.





واحتاج مانشستر يونايتد ، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات سابقة والمتوج بلقب الدوري الأوروبي في 2017، إلى وقت إضافي للتغلب على كوبنهاجن الدنماركي 1 / صفر في دور الثمانية لبلوغ المربع الذهبي.





فيما تأهل إشبيلية للدور قبل النهائي بفوزه الصعب على وولفرهامبتون الإنجليزي بهدف نظيف.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إقامة بطولة مصغرة بداية من دور الثمانية للدوري الأوروبي، ومنح حق استضافتها لمنطقة راين-رور غرب ألمانيا.



