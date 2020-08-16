شاهد.. صورة نادرة للفنانة شويكار مع زوجها الأول

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:58 م
شويكار
شويكار
ريهام كمال
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رحلت النجمة الكبيرة شويكار، عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ولدت شويكار إبراهيم طوب ثقال، لأب تركي وأم شركسية ولقب جدها "طوب ثقال"، هو لقب تركي يحصل عليه أصحاب المقام الرفيع هناك.

جاء جدها الأكبر إلى مصر أيام الحكم العثماني وعمل ظابطًا في جيش محمد علي باشا، وكان والدها من أعيان الشرقية.

نشأت وعاشت شويكار في مصر الجديدة، وبدأت ميولها الفنية تظهر وهي في عمر الرابعة وكانت ليلى مراد، في هذا الوقت هي نجمتها المفضلة، والحقها والدها بالمدارس الفرنسية حيث كان والدها مولعًا بالشعر وكان نهمًا للقراءة، بينما كانت والدتها تجيد العزف على البيانو مما أثر في حياة شويكار.

قرر والدها أن يزوجها لشاب ثري المهندس حسن نافع، وهي في عمر السادسة عشر، وبعد عام من الزواج أنجبت إبنتها "منة الله" وبعدها أُصيب زوجها بمرض خطير، ووقتها قررت شويكار أن تستكمل دراستها الثانوية قبل أن تصدم بوفاة زوجها.

اصبحت أرملة وأم لطفلتها الوحيدة وهى في عمر الثامنة عشر، وبعدها بعامين إختارها نادي سبورتنغ وتوّجت بلقب الأم المثالية وهي في عمر العشرين، حيث كانت تعمل وتدرس وتربي إبنتها.

بعد الصدمة التي عاشتها شويكار، فكّرت في حياتها بطريقة جدية والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وقررت أن تبحث عن عمل وكان المخرج حسن رضا مقرّب من اسرتها فرشحها للعمل بفرقة أنصار التمثيل، حيث شاركت في أكثر من مسرحية وقررت أن تتلقى دورس التمثيل على يد عبد الوارث عسر ومحمد توفيق، لتقدّم أول فيلم لها عام 1960 "حبي الوحيد" أمام عمر الشريف و​نادية لطفي​ و​كمال الشناوي​.
شاهد.. صورة نادرة للفنانة شويكار مع زوجها الأول
شاهد.. صورة نادرة للفنانة شويكار مع زوجها الأول

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