كارتيرون يكرر طلبه لإدارة الزمالك بشأن التعاقد مع نجم بيراميدز

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

طلب المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء، سرعة حسم صفقة نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

 

تعاقد الزمالك مع نبيل عماد دونجا

 

كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرى أن نبيل دونجا، سيوفر الحلول لأزمة وسط الملعب مع تفكيره فى تغيير مركز فرجانى ساسى والاعتماد عليه فى مركز 10 لصناعة اللعب على أن يكون دونجا وطارق حامد فى وسط الملعب.

 

وأوضحت المصادر أن كارتيرون تمسك بضم دونجا، ورفض ضم محمد عبدالعاطى، لاعب وادى دجلة، بجانب عدم قناعته بمستوى محمد حسن، واعتبره بديلا استراتيجيا فى وسط الملعب.

 

وأتمت المصادر أن كارتيرون حدد احتياجاته لإدارة الزمالك التى نجحت فى حسم صفقتى الأنجولى أرى بابل والتونسى حمزة المثلوثى.

أخبار تهمك

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- برشلونة يُقيل كيكي سيتين

منذ ساعة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

سونيس: حان وقت تعاقد مانشستر يونايتد مع ميسي

منذ 37 دقيقة

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد مشاركة كهربا مع الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

بايرن ميونيخ على أعتاب خسارة أهم صفقات الموسم

منذ أقل من ساعة

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:54 م

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

10:15 م

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

10:24 م

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

10:48 م

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية