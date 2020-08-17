عمرو خليل بعد افتتاح محطة عدلي منصور: صفر المونديال كان بسبب الطرق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد الإعلامي، عمرو خليل، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بحضور المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال، خليل خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "علينا أن نفتخر مما حدث، ونفتكر صفر المونديال اللي أخدناه بسبب الطرق، لأن مكنش عندنا طرق تمشي عليها منتخبات المونديال".

وأضاف، "الآن مصر قفزت 90 مركزًا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، بعد ما كنا في الحضيض في ذيل القائمة في المركز 118 تقدمنا إلى المركز 28 متفوقين على بعض الدول الأوروبية".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.

وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.

وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

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