عمرو خليل بعد افتتاح محطة عدلي منصور: صفر المونديال كان بسبب الطرق

أشاد الإعلامي، عمرو خليل، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بحضور المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا.





وقال، خليل خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "علينا أن نفتخر مما حدث، ونفتكر صفر المونديال اللي أخدناه بسبب الطرق، لأن مكنش عندنا طرق تمشي عليها منتخبات المونديال".





وأضاف، "الآن مصر قفزت 90 مركزًا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، بعد ما كنا في الحضيض في ذيل القائمة في المركز 118 تقدمنا إلى المركز 28 متفوقين على بعض الدول الأوروبية".



