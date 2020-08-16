موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:16 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الأهلي والزمالك، مباراة القمة المصرية بين القطبين الكبريين، ضمن إطار منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


موعد مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء السبت المقبل، الموافق 22/8، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري.


ترتيب الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري

يتصدر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة من 19 جولة، حقق المارد الأحمر الفوز في 17 لقاء وتعادل في مباراتين، ولم يذق أبناء المدرب السويسري رنيه فايلر، طعم الخسارة حتى الآن.


وعلى الجانب الآخر، يحتل أبناء ميت عقبة المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة من خوض 19 جولة، حقق الزمالك الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الفارس الأبيض الخسارة في ثلاثة مناسبات


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