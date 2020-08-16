يوفنتوس يخون نجم نابولي.. طالع التفاصيل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:14 م
يوفنتوس
يوفنتوس
محمود صبري
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يطمح نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين .

وفقاً لما ذكرة موقع " كالتشيو ميركاتو " في أن السيدة العجوز قد تراجعت تمامًا عن التعاقد مع أركاديوش ميليك مهاجم نابولي هذا الصيف .

وأشار الموقع أن التغيير الذي حدث مؤخرًا برحيل ساري والتعاقد مع بيرلو جعل المهاجم البولندي بعيد عن الصورة تمامًا في تورينو .


وساهمت المطالب المادية الضخمة لنادي نابولي، في تغيير فكرة التعاقد مع ميليك وتأجيها للصيف المقبل، خاصةً بعد إنتهاء تعاقده في سان باولو في صيف 2021 .


وكان ميليك قد قاد فريقه للتتويج ببطولة كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس حيث يرغب نابولي في تجديد عقده ولكن أبدى انفتاحًا على بيعه بسبب عدم رغبته في التجديد.


يذكر أن المهاجم البولندي قد شارك رفقه نابولي خلال 31 لقاء، سجل خلالها 14 هدف .

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