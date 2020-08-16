تعرف على حقيقة هروب دمية آنابيل الحقيقية من المتحف (فيديو)

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انتشرت خلال الساعات الماضية هروب دمية آنابيل المرعبة الحقيقية من متحف آل وارين للخوارق.



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الخبر عبر صفحاتهم مع صورة للدمية آنابيل.



وقرر مسئول المتحف ووريث أل وارين توني سبارا، لتكذيب ما نشر عن هروب الدمية بنشره مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من أمام الدمية في المتحف داخل الحاوية الزجاجية.



وكان شخص مجهول كتب على صفحة الويكبيديا الخاصة بآنابيل إنها هربت من المتحف يوم 14 أغسطس في تمام الساعة 3 صباحًا، وهو ما أصاب الذعر في الشارع الأمريكي.



ومن الجدير بالذكر أن الدمية الحقيقة كانت عثرت عليها طالبة في كلية التمريض ولاحظت تصرفات الدمية الغريبة، إنها تقوم بتغير مكانها وتسير بمفردها، وأدى ذلك إلى أحلام مرعبة لها.



و تواصلت الطالبة مع وسيط روحاني وقالها إن الدمية مسكونة بروح بنت إسمها آنابيل، وهكذا تواصلت مع آل وارين لكي يتخلصوا منها وهكذا إحتفظوا بيها في المتحف الخاص بيهم.



قدم عن الدمية سلسلة أفلام الرعب Annabelle وظهرت كذلك في سلسلة أفلام The Conjuring.