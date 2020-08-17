"متحدث المنوفية": مستودعات البوتاجاز كانت مستوفية الشروط والرقعة السكنية زحفت عليها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، على وجود مستودعات للبوتاجاز داخل الحيز العمراني، قائلًا: "كافة هذه المستودعات كانت مستوفية للشروط وقت أصدار التراخيص ولكن الرقعة السكنية هي التي زحفت عليها".

وأضاف "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رخص مستودعات البوتاجاز صدرت جميعها مطابقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في وقتها، مشددًا على أنه يتم متابعتها بشكل مستمر للتأكد من شروط السلامة، لافتًا إلى أن القانون لا يسمح مطلقًا أن يمارس أحد نشاطًا يهدد حياة وسلامة المواطنين دون ترخيص.

من جانبه طالب أحمد مصطفى شاهد عيان على انهيار منزل بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، خلال اتصال مشترك، بمواجهة ما اسماه "مستودعات الموت"، ممكن يعملون بعيدًا عن القانون، وتابع:" احنا عشنا فى رعب بسبب قوة الانفجار الذى وقع بالمنزل المنكوب مشفتهاش فى حياتى".

وقال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، خلال تصريحات إعلامية سابقًا، إن انهيار المنزل جاء نتيجة قيام أحد الأهالي بتفريغ أسطوانة غاز كبيرة في أخرى صغيرة، ما أدى لحدوث انفجار وانهيار المنزل.

وأبدى محافظ المنوفية حزنه مما حدث، مؤكدا أن محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، انتقلا إلى مكان الواقعة، وسيقوم بالانتقال إلى مكان المنزل المنهار.

وكشفت التحريات الأولية أن الانهيار حدث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في مستودع أنابيب أسفل المنزل، نتيجة قيام ابن صاحب المستودع بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة من أنابيب البوتاجاز، ما أدى إلى انفجار أنبوبة كبيرة، وجار حصر المصابين.

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متحدث المنوفية الفجر الإعلامى وائل الإبراشى

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