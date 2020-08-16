الأنبا باخوم يترأس قداس السيامة الإنجيلية للراهب بطرس الكرملي

احتفلت اليوم الرهبنة الكرملية بمصر بالسيامة الانجيلية للراهب بطرس الكرملي بوضع يد نيافة و ترأس الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، اليوم الأحد، طقس السيامة الإنجيلية للراهب بطرس الكرملى، وذلك كنيسة ببازيليك سانت تريز بشبرا.





جاء ذلك بحضور الاب باتريك الرئيس الاقليمي للرهبنة الكرملية بمصر والعديد من الاباء الكهنة والرهبان الكرمليين والراهبات والشعب الذي جاء للاحتفال.





وتخلل القداس الالهي الكلمة الروحية من نيافة الانبا باخوم والتي احتوت علي معني الرحمة ورحمة الله للانسان، وان ثبات الانسان في الله يجعله مثمر في كل جوانب حياته واكمل نيافته بشكر الله علي الدعوات التي تثمر في العائلات، كما وفي ختام القداس الالهي القي الاب باتريك كلمته التي احتوت علي العديد من النقاط ومنها شكر لله علي كل الدعوات التي يدعوها الله لاولاده، وشكر للعائلات التي تشجع علي الدعوات واختتم كلمته بشكر نيافة الانبا باخوم وسيامته الانجيلية للاخ بطرس باسم الرهبنة الكرملية.





واختتم اليوم بالبركة الرسولية الختامية من نيافة الانبا باخوم لجميع الحضور والتقاط الصور التذكارية.





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