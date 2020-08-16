الأنبا باخوم يترأس قداس السيامة الإنجيلية للراهب بطرس الكرملي
الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:03 م
حازم رفعت
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احتفلت اليوم الرهبنة الكرملية بمصر بالسيامة الانجيلية للراهب بطرس الكرملي بوضع يد نيافة وترأس الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، اليوم الأحد، طقس السيامة الإنجيلية للراهب بطرس الكرملى، وذلك كنيسة ببازيليك سانت تريز بشبرا.
جاء ذلك بحضور الاب باتريك الرئيس الاقليمي للرهبنة الكرملية بمصر والعديد من الاباء الكهنة والرهبان الكرمليين والراهبات والشعب الذي جاء للاحتفال.
وتخلل القداس الالهي الكلمة الروحية من نيافة الانبا باخوم والتي احتوت علي معني الرحمة ورحمة الله للانسان، وان ثبات الانسان في الله يجعله مثمر في كل جوانب حياته واكمل نيافته بشكر الله علي الدعوات التي تثمر في العائلات، كما وفي ختام القداس الالهي القي الاب باتريك كلمته التي احتوت علي العديد من النقاط ومنها شكر لله علي كل الدعوات التي يدعوها الله لاولاده، وشكر للعائلات التي تشجع علي الدعوات واختتم كلمته بشكر نيافة الانبا باخوم وسيامته الانجيلية للاخ بطرس باسم الرهبنة الكرملية.
واختتم اليوم بالبركة الرسولية الختامية من نيافة الانبا باخوم لجميع الحضور والتقاط الصور التذكارية.
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كان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد ترأس، أمس السبت، صلاة القداس الإلهي بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلي السماء، وذلك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.
وشارك في الصلاة والاحتفال، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي رعاة الكنيسة، والأب القمص بيشوي فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء بالقللي والوكيل البطريركي بالقاهرة.
كما شارك أيضًا الأب الراهب مكسيملين رئيس الرهبنة البندكتية، والأب عمانوئيل صبحي الراهب البندكتي، بالإضافة إلى بعض شمامسة الكلية الإكليريكية، وخورس شمامسة الكنيسة، وبعض الأخوات الراهبات، وشعب الرعية.
وألقى غبطته كلمة العظة، والتي بدأها بتقديم التهنئة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء إلي السماء، كما قدم الشكر إلي الله ثم للأب الراعي علي جهوده من أجل خدمة الكنيسة، ثم تحدث غبطته حول المفهوم الصحيح لعقيدة انتقال العذراء إلي السماء، مشيرًا إلى أن علي الرغم من كثرة الفضائل التي تمتعت بها العذراء، إلا إلي إنها عاشت حياة الاتضاع.
وأضاف غبطته: أن انتقال العذراء إلي السماء يجعلنا نعيد النظر في مسيرة حياتنا اليومية، موكدا علي أهمية أن نعيش حياة الإيمان والصلاة علي مثال مريم، داعيًا أن نرفع صلاتنا؛ حتي نعيش حياة المحبة والإيمان والرجاء علي مثال العذراء.
وختم غبطة البطريرك، صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.
وعقب الصلاة، عزفت المجموعة الكشفية بالكنيسة المارش الكشفي، ثم افتتح غبطته مبني الخدمات الكنسية بالرعية.
وألقي القمص فرنسيس كلمة، شكر فيها غبطة أبينا البطريرك، ونيافة الأنبا باخوم علي تشجيعهم الدائم لهذا المشروع، وعلي حضورهم اليوم، ثم شرح الآليات التي بني عليها هذا الصرح الكبير.
كما تم عرض فيلم وثائقي قصير عن مراحل بناء مبني الخدمات، وألقي غبطة البطريرك كلمة عبر فيها عن مدي امتنانه لكل من خدم من أجل إنجاز هذه المشروع الرعوي، مشيرًا أن هذا الصرح يخدم كل الإيبارشية البطريركية.
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