توضيح عاجل من وزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن السكة الحديد ستتنازل عن 7 قطع أراضي لبنك الاستثمارالقومي لسداد جزء من الديون، متابعًا: "السكة الحديد كانت مديونة بـ110 مليار جنيه عندما تولت مسؤوليتها وزارة النقل".





وأضاف "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السكة الحديد تدفع رواتب الموظفين بالسحب على المكشوف من البنك المركزي.





وأشار إلى أن هناك توجيه واضح وصريح من الرئيس بأن تعتمد السكة الحديد على نفسها، موضحًا أن تحريك سعر التذاكر يطبق على القطارات الجديدة فقط، والقطارات القديمة ستظل على الأسعار القديمة، متابعًا أن السعر الجديد لتذاكر القطارات بعد الزيادة لا يزال أقل من وسائل المواصلات البديلة.











