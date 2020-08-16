توضيح عاجل من وزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:03 م
المهندس كامل الوزير وزير النقل
المهندس كامل الوزير وزير النقل
أمنية فوزي
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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن السكة الحديد ستتنازل عن 7 قطع أراضي لبنك الاستثمارالقومي لسداد جزء من الديون، متابعًا: "السكة الحديد كانت مديونة بـ110 مليار جنيه عندما تولت مسؤوليتها وزارة النقل".

وأضاف "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السكة الحديد تدفع رواتب الموظفين بالسحب على المكشوف من البنك المركزي.

وأشار إلى أن هناك توجيه واضح وصريح من الرئيس بأن تعتمد السكة الحديد على نفسها، موضحًا أن تحريك سعر التذاكر يطبق على القطارات الجديدة فقط، والقطارات القديمة ستظل على الأسعار القديمة، متابعًا أن السعر الجديد لتذاكر القطارات بعد الزيادة لا يزال أقل من وسائل المواصلات البديلة.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.

وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.

وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

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