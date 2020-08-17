اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
زينب وهبه
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بعد عودة حركة الطيران في مصر بشكل رسمي من يوم 1 يوليو 2020، في إطار خطة التعايش الفعلي مع أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبدء الفتح التدريجي بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة (كوفيد 19)، أعادت عدد من الدول الأوروبية تسيير الرحلات الجوية إلى مصر بشكل مكثف.

وترصد بوابة "الفجر" أبرز الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر في السطور التالية:

1- أوكرانيا وبيلاروسيا:
منذ اليوم الأول من فتح المطارات المصرية وعودة حركة الطيران في 1 يوليو 2020 استقبلت مصر أعدادًا كبيرة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.

كما صرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن أوكرانيا وبيلاروسيا تعتبر أكثر الدول على المستوى العالمي إقبالًا على المُنتجعات السياحية في جنوب سيناء منذ عودة حركة الطيران الدولية لافتًا إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل 10 رحلات يومية من بيلاروسيا وأوكرانيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الطيران المدني في شهر أغسطس 2020، أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل خلال تلك الفترة 194 رحلة على متنها 38 ألف سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا.

3- سويسرا:
وفي يوم 2 يوليو الجاري عادت رحلات الطيران من سويسرا إلى مصر واستقبل مطار الغردقة أولى رحلات الطيران القادمة من سويسرا إلى مصر مع التزام السائحين بالإجراءات الوقائية وضوابط واشتراطات معايير السلامة لضمان سلامة الأطقم الجوية والركاب المسافرين.

3- ألمانيا:
وفي يوم 6 يوليو أعلنت شركة الطيران العارض الألمانية كوندور تسيير600 رحلة جوية إلى عدة دول ومنها مصر وكانت قد بدأت الشركة في تسيير رحلاتها الجوية ابتداء من يوم 1 يوليو الجاري.

4- فرنسا:
في يوم 6 يوليو الجاري أعلنت شركة خطوط الطيران الفرنسية Air France عودة تسيير رحلاتها الجوية إلى مصر بحيث تنطلق رحلتين كل أسبوع على متن طائرات من نوع Airbus A350،مع الالتزام بتطبيق ضوابط واشتراطات معايير السلامة لضمان سلامة كل من الأطقم الجوية والركاب المسافرين.

5- بلجيكا:
وفي 26 يونيو الماضي أعلنت شركة طيران تيوي فلاي البلجيكية العالمية عودة تسيير رحلاتها الجوية من بروكسل إلى كل من مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم خلال شهر يوليو الجاري.

6- المجر وصربيا:
كشف بيان صادر عن وزارة الطيران المدني أن مطار الغردقة شهد وصول 164 رحلة على متنها 30 ألف سائح من عدة دول أوروبية منها المجر وصربيا وسويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا.


اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر
اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر
اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر
اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر
اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر
اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر
اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر
اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر
اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر
اعرف الدول الأوروبية التي أعادت حركة الطيران إلى مصر

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