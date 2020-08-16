نجم بايرن ميونخ على أعتاب ليفربول

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ليفربول الإنجليزي توصل لإتفاق مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني من أجل الإنضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.





وأفادت شبكة مونتي كارلو الفرنسية بأن كلا الطرفين إتفقوا على عقد مدته أربعة مواسم وأن ألكانتارا أخبر زملائه في بايرن ميونخ بهذا القرار.





وأكدت الشبكة الفرنسية أن تياجو ألكانتارا قرر وضع حد لمسيرته مع بايرن ميونخ التي بدأت في عام 2013 وصرح بذلك مسئولي النادي البافاري والمدير الفني بشكل علني.





وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا يقدم في الموسم الحالي واحد من أفضل مواسمه ويساهم بشكل كبير في بطولات الفريق الكبيرة.