في ذكرى ميلاده.. أحد عمالقة الطرب الشرقي.. ما لا تعرفه عن صالح عبد الحي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب صالح عبد الحي، أحد عمالقة الطرب الشرقي أبدع في مشواره الفني خاصة فى العشرينيات والثلاثينيات.



ولد الفنان صالح عبد الحي في مثل هذا اليوم عام ١٨٨٩، بحي الحنفي ترعرع وسط عائلة موسيقية.



والدته هى شقيقة المطرب المعروف عبدالحي حلمي، فهو كان يلتقي أهل المغنى فى بيت العائلة الذي وُلد وعاش فيه صالح ما أهله للتدريب على حفظ ألحان خاله.



تتلمذ على يد عبده الحامولي، وعبد الحي حلمي، وسلامة حجازي، ولم يكن في مثل علمهم بأصول الغناء وقواعد الإيقاع والأداء ولكنه لم يكن أقل منهم في موهبة الغناء.



بدأ عمله الفني الجاد بغناء الموال وبرع فيه، حتى سيطر على هذا اللون بالوسط الفني ووقتها حصد شهرة واسعة في العالم بأكمله.



كان من أعلى النجوم أجرًا خلال رحلته الفنية التي بدأت مع بداية الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ وذلك بالغناء في أحد الأفراح الشعبية بالقاهرة، واشتهر بأغنيته "ليه يا بنفسج".



حقق نجاح جماهيري كبير في أوائل القرن العشرين بمجال الغناء، إلا أنه قلت أدواره السينمائية والتي كانت ستكون سببًا فى انتشاره.



خاض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم "الشريد" أمام زكي رستم وحسين رياض فى عام 1942.



الظهور الثانى له في فيلم "البؤساء" عام ١٩٤٣ وكان صالح يغني والفنانة أمينة رزق، ترقص خلفه.



جمعته علاقة صداقة قوية بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكان عبد الوهاب من أشد المعجبين بموهبته.



غنى صالح عبد الحي، لسنوات طويلة بدون مكبر للصوت في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، حتى ظهرت الإذاعات الأهلية وبعدها إذاعة الدولة.



تميز في مجال المسرح الغنائى، فـعندما اختلفت منيرة المهدية، مع عبد الوهاب عام ١٩٢٧، أثناء تقديمها للمسرحية الغنائية "كليوبترا ومارك أنطوان" دعت منيرة، عبد الحي لكي يقوم بدور أنطونيو.



بعد هذه التجربة ألف صالح عبد الحي، فرقة مسرحية غنائية باسمه عام 1929.



كان صالح عبد الحي، صديقًا للملك فؤاد في سهراته، وسكن قصرًا على النيل وكان يعمل لديه خمسة من الخدم وكان له حراس في جولاته ويسير في عربة تجرها الخيول، ولقب بـ "مطرب الملوك والأمراء".



لم يتزوج صالح عبد الحي ووهب حياته بأكملها للغناء حاملًا راية الفن المصرى قديمه وحديثه، وحافظ على التراث العربى الأصيل.



أتاح له مناخ عمل الفرقة التعرف على كبار التلحين والغناء في مصر، منهم على الرشيدى أشهر عواد أنذاك، الذى تبناه وأثقل موهبته وكان يرافقه في الأفراح والليالي.



رغم صوته النقي الذي تعلق به الجمهور، لم يتمكن عبد الحي من مواصلة العمل مع صعود الأجيال الصغيرة التي قدمت أنواع متجددة من الفن ما أثر على عمله.



رحل الفنان الكبير صالح عبد الحي، عن عالمنا في 3 مايو عام 1962.



