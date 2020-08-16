نيللي كريم تكشف تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل 100 وش

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كشفت الفنانة نيللي كريم، عن بدأ تحضيرات مسلسل "ب ١٠٠ وش" الجزء الثاني بعد نجاح الموسم الأول، موضحاً بإنه حتى الأن لم يتم كتابة المسلسل لرمضان القادم.







وأكدت نيللي كريم خلال لقائها في برنامج مساء Dmc، على وجود جزء ثاني من مسلسل "100 وش لكنه لم يتم كتابته حتى الآن لكي يحقق نفس النجاح الذي حققه الموسم الاول، لافتة إلى أن المخرجة كامله ابو ذكرى، تريد أن تحصل على راحه بعد المجهود المبذول في الجزء الأول، كما أن باقي فريق العمل لديها بعض أعمال أخرى.





وأضافت" نيللي "أن تصوير مسلسل" أخذ وقت طويل وخصوصا تصويره في وقت صعب بسب فيروس كورونا المنشتر في العالم، في كانت هناك بعض القلق والخوف على فريق العمل.