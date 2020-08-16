مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

يبدو أن إجماع القادة في برشلونة حول تولي تشافي هيرنانديز ، مدرب فريق السد القطري ، مسئولية القيادة الفنية لعملاق كتالونيا ، لن تجدي نفع مع المدرب الإسباني.





حيث يتمني تشافي، أن يتولي تدريب ليفربول الإنجليزي ، وعدد من كبار البريمرليج مستقبًا ، مما أغلق التكهنات حول عودته إلى برشلونة من جديد .





وفي تصريحات نقلتها شبكة " سكاي سبورت " قال تشافي "من الواضح أنه إذا كان علي الاختيار، سأختار فريقًا كبيرًا، السيتي أو يونايتد ، تشيلسي ، أرسنال أو توتنهام’’.









واضاف " البريمرليج بوابة صناعه المدربين ، والأندية الانجليزي صنعت كثير من المدربين امثال يورغن كلوب وماوريسيو بوكيتينو وأوناي إيمري " .

واردف " بيب جوارديولا الافضل في العالم واحب أسلوبه كثيرًا، واتابع الدوري الإنجليزي من أجله واجل المتعه " .





واختتم " أنا لا أخفي رغبتي في العودة الى برشلونة ، هدفي هو العودة إلى أوروبا اولا ثم إلى برشلونة، هذا هو التحدي الذي أواجهه ، لكنني ما زلت أتعلم في هذا المشروع وأنا أيضًا أستمتع به’’.



