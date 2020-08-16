أول تعليق من بيراميدز بعد التعادل مع طلائع الجيش

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
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قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز. إنه دخل مباراة طلائع الجيش وهو يفتقد لعدد كبير من اللاعبين أجبره على إجراء تعديلات في التشكيل، مشددا على أن الهدف المبكر أربك الحسابات والفريق حاول العودة ولكن بسبب خطأ دفاعي استقبل الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني نجح في التعديل بالتغييرات وحقق التعادل.

 

المدرب قال في المؤتمر الصحفي إنه بسبب المعطيات وما حدث في اللقاء فإنه راض عن نتيجة التعادل، مشيرا إلى محمد حمدي غاب عن اللقاء بسبب الإجهاد، وهناك غيابات متمثلة في عمر جابر ومحمد فاروق وتراوري، كما أن علي جبر وأحمد أيمن منصور مهددان بالإيقاف بسبب البطاقات الصفراء وبالتالي دفع بعبد الله بكري وكانون في الدفاع، ومع وجود ٥ تغييرات ساعد الفريق على العودة.

 

تشاتشيتش شدد على أنه من الجيد عودة جون أنطوي للعب بعد غياب لأكثر من شهر بسبب الإصابة، موضحا أن اللقاء بدأ بشكل مختلف تماما، مقرا بوجود أخطاء حدثت في المباراة سيعمل على علاجها في التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح المدرب، أن مباراة سموحة المقبلة المقرر لها الجمعة في الإسكندرية أمامه وقت قبل تحديد التشكيل الذي يخوض اللقاء، وجميع العناصر المسجلة في القائمة يجب أن تحصل على فرصتها في المباريات المقبلة، مشددا على إمكانية غياب الثلاثي محمد فاروق وعمر جابر وتراوري عن لقاء سموحة بسبب الإصابة، فيما يعود محمد حمدي بعدما غاب أمام الطلائع.

 

وأكمل، أن ضياع ركلة الجزاء كانت مؤثرة في النتيجة وعبد الله السعيد أكثر لاعب فعال في الدوري المصري، وضياع ركلة جزاء منه أمر وارد وأي لاعب معرض لذلك وكرة القدم حافلة بمثل هذه الأمور.

 

وحول ما يتردد عن انضمام رمضان صبحي لبيراميدز في الموسم المقبل، أكد تشاتشيتش أنه يركز فقط على لاعبيه والقائمة المتاحة ورمضان لاعب جيد للغاية ومفيد لأي فريق ولكن إذا انضم سيكون الموسم المقبل وبالتالي لا يمكن الحديث عن الأمر حاليا.

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