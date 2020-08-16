في ذكرى وفاتها.. تعرف على قصة حب وزواج علوية جميل ومحمود المليجي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:59 م
علوية جميل
علوية جميل
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة علوية جميل، احدى نجمات العصر الذهبي الملقبة بالمرأة الحديدية.

تزوجت وهى صغيرة في السن، وأنجبت من زوجها الأول قبل انفصالها عنه، حتى دخلت في قصة حب مع شرير الشاشة الفنان محمود المليجي.

تزوجا كلًا من الفنان علوية جميل والفنان محمود المليجي فى بدايته وقبل أن يشتهر، وتحديدًا فى عام،1931 وكانت هناك قصة حب كبيرة بين الطرفين، حيث كان الثنائي يعملان معًا بفرقة فاطمة رشدي.

وذات يوم سافرا معًا إلى رأس التين لتقديم عرض مسرحى، وهناك تلقى المليجى خبر رحيل والدته التي كان متعلقًا بها كثيرًا وتسبب الخبر في صدمة كبيرة له، خاصة أنه لا يملك تكاليف السفر وإجراء مراسم الجنازة.

وتظهر علوية شخصيتها الحقيقية وأحضرت له النقود حتى يسافر ويجرى الجنازة لوالدته وأعطته 20 جنيها، ومن هنا بدأت قصة الحب تأخذ منعطفًا آخرًا وهو الارتباط.

رغم ارتباطه بقصص حب كثيرة وزيجات متعددة كانت دائمًا تنتهى بالطلاق بناء على أوامر من علوية جميل، واعتزلت السينما بعام 1964.

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