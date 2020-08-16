64 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات بالسويس خلال يوليو الماضى

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
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بلغ إجمالي إيرادات جمارك سيارات النقل والملاكي بالسويس خلال شهر يوليو الماضي 64 مليونا و66 ألف جنيه.

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس عن 664 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشيء مختلفة إفراجاً نهائياً للاستخدام الشخصي والتجاري و11 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 105 ملايين و731 ألف جنيه.  

وتم الإفراج عن 109 سيارات نقل للاستخدام التجاري خلال تلك الفترة بقيمة 31 مليوناً و841 ألف جنيه مشيراً إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 105 سيارات، كما تم إعادة تصدير 43 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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