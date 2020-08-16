في مباراة مثيرة.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة بيراميدز وطلائع الجيش بالدوري المصري

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

 

تقدم ناصر منسي التسجيل لطلائع الجيش في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، قبل أن يضاعف أحمد سامي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

 

وسجل ثنائية بيراميدز دودو الجباس وعمر لعيوني في الدقيقتين 72 و82.

 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز عند 36 نقطة في المركز الثالث كما رفع طلائع الجيش رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

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