التعليم: مستعدون لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة إن الوزارة مستعدة لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتي تبدأ في ٢٢ أغسطس الجاري.

وأضاف حجازي في تصريح خاص لـ"الفجر" أن نفس الإجراءات التي تم تطبيقها في الدور الاول سيتم تطبيقها في الدور الثاني علي أن تكون الامتحانات بنفس الدرجة الفعلية.





وتابع: سوف تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد اجتماعًا مع موجهي عموم ومشرفي التقدير لمواذ الثانوية العامة من أجل اجراءات امتحانات الدور الثاني.





وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.



