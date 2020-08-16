في ذكرى وفاتها.. "مفيش فايدة" فيلم يوضح شعار علوية جميل مع محمود المليجي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:57 م
علوية جميل
علوية جميل
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاةالفنانة الكبيرة علوية جميل، الملقبة بالمرأة الحديدية إحدى نجمات زمن الفن الجميل اللاتي سطرن أسماءهن بحروف من ذهب في تاريخ السينما المصرية.

ولدت علوية جميل، في أوائل القرن الماضي عام 1910، من أصول لبنانية، اسمها الحقيقي "اليا صابات خليل مجدلاني"، واختار يوسف وهبي اسمها الفني.

تزوجت وهى صغيرة في السن، وأنجبت من زوجها الأول قبل انفصالها عنه حتى دخلت في قصة حب مع شرير الشاشة الفنان محمود المليجي.

توجت قصة الحب بالزواج، وعاشا سويًا ما يزيد عن 40 عامًا حتى رحيل "المليجي" عام 1983، ولم ينجبا أى أبناء.

كانت قدمت علوية جميل، فيلم بعنوان "مفيش تفاهم" وهو يشبه حياتها مع محمود المليجي.

عرفت علوية جميل فى الوسط الفنى بأنها زوجة قوية تغار على زوجها محمود المليجي، من شدة حبها له.

دأب محمود المليجي، على الارتباط بأخريات، حيث بدأت علاقاته العاطفية بحبه الذي لم يكتمل من الفنانة لولا صدقي، فلم يكن يمتلك الشجاعة الكافية للارتباط بلولا إلا سرا، ثم بعدها أحب زميلته في فرقة إسماعيل ياسين الفنانة درية أحمد، وتزوجها "سرا" بالفعل.

وما إن علمت علوية جميل، حتى أجبرته على تطليقها قائلا لها: "دي أوامر زوجتي".

كانت لا تسمح له باستقبال أصدقائه فى المنزل، وظل معها حتى وافته المنية عام 1983، رغم أنها تكبره فى العمر بسنوات طويلة.

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