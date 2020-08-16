وزير النقل السابق: شوفت فرحة المصريين والمترو يمر أمام منازلهم اليوم



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.



وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.



حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.



وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.



وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.



وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.



ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

أشاد هشام عرفات، وزير النقل السابق، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستشار عدلي منصور وإطلاق اسمه على محطة المترو التبادلية في الخط الثالث للمرحلة الرابعة للمترو.وقال عرفات في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد، إن ما شهده اليوم إنجاز يضع مصر على طريق التنمية الحقيقية، مشيرًا إلى فرحة المصريين من شرفات المنازل وهم يرون المترو يعبر اليوم ويرفعون الأعلام المصرية.ووجه وزير النقل السابق، التهنئة إلى كل من الرئيس السيسي ووزير النقل كامل الوزير على هذا الإنجاز الكبير وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.