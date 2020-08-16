تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن بعض الموانئ المصرية تحتوي على أمونيوم ونترات أمونيوم وتخضع لإجراءات شديدة"، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت عملية التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في جميع الموانئ المصرية.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على هذا الملف بشكل فوري وتوفير تأمين كاف بالموانئ المصرية دون الانتظار إلى تشكيل لجان.





وتابع وزير النقل والمواصلات: "ننفذ جميع الإجراءات الأمنية على جميع الشحنات بالميناء، وتم التخلص من المهمل الخطر، ونوفر جميع وسائل التأمين للمتداول الخطر حتى خروجها من الميناء".















