ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:15 م
ميسي
ميسي
حسام مجدي
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يعيش نادي برشلونة حاليا حالة من القلق بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق ومستقبله خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد ليو ميسي مع برشلونة بشكل رسمي في نهاية عام ٢٠٢١ المقبل ويحاول النادي تجديد عقده ولكنه يرفض هذه الفكرة وينوي الرحيل الموسم المقبل.


وكشف شبكة " Esporte Interativo" البرازيلية أن ميسي أصبح يريد الرحيل عن برشلونة حاليا ولن ينتظر الموسم المقبل حتى ينتهي عقده.


وأكدت الشبكة أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة أنه قرر الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولن يستمر في النادي.


وأشارت الشبكة إلى أن السبب وراء رغبة ميسي الشديدة في الرحيل هي تراجع مستوى الفريق وخروجه من دوري أبطال أوروبا بشكل مهين بالإضافة إلى عدم وجود مشروع رياضي ناجح في النادي.


كما ذكرت الشبكة أن أحد أعضاء مجلس الإدارة في النادي أشار أنه لم يرى ميسي مصمم على مغادرة برشلونة بهذه الطريقة من قبل.


ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف إذا رحل بالفعل عن برشلونة مثل باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي.

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