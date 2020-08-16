أحدث ظهور لنورهان شعيب عبر 'إنستجرام'

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة نورهان شعيب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نورهان بالصورة من كواليس مسلسل "قوت القلوب " بإطلالة ساحرة مرتدية فستان باللون الأسود وعلقت قائله : ويستمر ويستمر ويستمر التصوير لا ينتهي حتي تنتهي انت ، الحمد لله كثيراً.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وفي سياق آخر، شاركت نورهان شعيب في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا"، وهو بطولة غادة عادل، ميدو عادل، إياد نصار، محمد الشقنقيري، صابرين، نهى عابدين، هاجر الشرنوبي، محمد على رزق، وهو من إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبد الفتاح.

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