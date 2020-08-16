وكيل زراعة الفيوم يفتتح الدورة التدريبية عن الاستخدام الأمن لمبيدات الحشائش ومكافحتها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
ريهام على
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افتتح اليوم الأحد، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، الدورة التدريبية عن مكافحة الحشائش والاستخدام الأمن لمبيدات الحشائش بمقر الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، والتى ينظمها مديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع المعمل المركزى لبحوث الحشائش تحت إشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة.

بحضور الدكتورة ولاء فتحي، مدير إدارة التجارب بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم، والمهندس مصطفي عبد الظاهر، مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالمديرية والمهندس ربيع محفوظ، إدارة المكافحة ومهندسي الارشاد، والمكافحة ومسئولي الحشائش بالمديرية والإدارات الزراعية وعدد 15 مزارع من المراكز.

بدأ التدريب بكلمة وكيل الوزاره بالترحيب بالحضور وتحدث عن ألهدف من الدورة التدريبية وعن ماتقوم به المديرية من تدريبات وإرشادات للمزارعين بتعاون مع مركز البحوث الزراعية وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع واي إصابة في المحصول أو اي مشكلة تواجه كافة المزارعين يتم حلها على الفور بنزوله الحقل مباشرا للتيسير على المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل ثابت لهم ولذويهم.

وبعد ذلك كلمة الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش عن الإستخدام الصحيح والأمن لمبيدات الحشائش وتحدث ايضا عن أضرار الحشائش، تقليل المحصول الناتج، تقليل جودة المحصول، تحديد نوع المحصول المزروع في منطقة معينة.

وأضاف طرق مكافحة الحشائش: المنع، الطرق الزراعية، الطرق الميكانيكية أو الطبيعية، الطرق البيولوجية، الطرق الكيماوية، المكافحة المتكاملة.

حاضر اليوم الأول من التدريب الدكتور الحسانين الشربيني رئيس بحوث متفرغ بمعمل الحشائش عن - انواع الحشائش وكيفية التعرف عليها من خلال فحص الحقول.

- معرفة طرق مكافحة الحشائش.
- نسبة الفاقد في كل محصول عند ترك الحشائش بدون مكافحة.
- استخدام المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.
- شراء المبيدات من مصدر موثوق به.
- عدم خلط أي مبيدات حشائش مع بعضها.
- استخدام المبيد المناسب في الوقت المناسب والتركيز المناسب.

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