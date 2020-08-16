البنوك الصينية تتوسع في الأصول خلال النصف الاول

سجلت البنوك الصينية توسعًا مستقرًا في الأصول وتراجعًا في الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأبرزت نتائج بيانات رسمية أصدرتها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أن إجمالي الأصول النقدية المحلية والأجنبية في المؤسسات المصرفية والمالية بالبلاد بلغ 309,4 تريليون يوان (حوالي 44,58 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 9,7 % على أساس سنوي.

وكسبت البنوك التجارية أرباحًا صافية مشتركة بمبلغ تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 9,4 % عن العام السابق.

كما بلغت القيمة الإجمالية للقروض المتعثرة للبنوك المذكورة 2,74 تريليون يوان بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 124,3 مليار يوان عن نهاية مارس الماضي، بينما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة للقطاع بنسبة 1,94 % ، بزيادة من نسبة 1,91 % المسجلة في نهاية الربع الأول من العام الجاري.